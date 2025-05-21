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Перешедший дорогу строго по «зебре» кабан восхитил ГИБДД

Источник:
Sibnet.ru
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Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов восхитился дисциплиной дикого кабана, который под Уфой пересек автомобильную дорого строго по пешеходному переходу.

Севастьянов опубликовал в своем телеграм-канале видео забавного инцидента. На кадрах видно, как кабан ночью приближается к пешеходному переходу, затем аккуратно пересекает дорогу по «зебре» и скрывается в лесу.


«Вот это дисциплина! Необычный ночной инцидент, зафиксированный на автодороге Р-240 Уфа — Оренбург, подъезд к М-12 "Восток", подчеркивает, что даже дикие животные инстинктивно выбирают безопасные пути перемещения», — написал глава ГИБДД региона.

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Жизнь #Звери #Курьезы #Видеоновости
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Топ комментариев

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

mosquito__2010

"любишь бандер люби и искандер" ©

GammiPluh

А ты кстати ведешь себя как та самая дочка чиновницы которая всех на СВО отправляет

GammiPluh

Еще и кассетой, да там все вокруг в решето