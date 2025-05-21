Перешедший дорогу строго по «зебре» кабан восхитил ГИБДД

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов восхитился дисциплиной дикого кабана, который под Уфой пересек автомобильную дорого строго по пешеходному переходу.

Севастьянов опубликовал в своем телеграм-канале видео забавного инцидента. На кадрах видно, как кабан ночью приближается к пешеходному переходу, затем аккуратно пересекает дорогу по «зебре» и скрывается в лесу.

«Вот это дисциплина! Необычный ночной инцидент, зафиксированный на автодороге Р-240 Уфа — Оренбург, подъезд к М-12 "Восток", подчеркивает, что даже дикие животные инстинктивно выбирают безопасные пути перемещения», — написал глава ГИБДД региона.