НАВЕРХ

Лыжник Большунов счел слова Вяльбе о его зарплате оскорблением

Источник:
Sibnet.ru
502 0
Лыжник Александр Большунов
Фото: © @san_sanych_bolshunov

Трехкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов заявил, что его оскорбили слова главы ФЛГР Елены Вяльбе о его зарплате, потому что он никогда на нее не жаловался.

«Я никому никогда не жаловался и вообще не знаю, откуда Елена Валерьевна взяла эти слова. Когда мне сказали, что вышло такое интервью, я очень сильно удивился. Для меня это как какое-то оскорбление со стороны Елены Вяльбе», — сказал Большунов «Матч ТВ».

Вяльбе на круглом столе в Госдуме, посвященном импортзамещению в спорте, сообщила, что зарплата Большунова — 140 тысяч рублей в месяц, поэтому «только за счет рекламы у него есть возможность получить какието нормальные деньги».

«Мы не футболисты и хоккеисты, мы считаем каждую копейку», — добавила Вяльбе.

Еще по теме
Вяльбе оценила качество российских лыж сравнением с «Жигулями»
Только фигуристов-одиночников допустили к отбору на Олимпиаду
Фигуристка Косторная раскрыла пол будущего ребенка
Фигуристка Косторная объявила о беременности
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Российская теннисистка Мирра Андреева
Теннисистка Андреева рассказала об отношении к допингу
27.04.2025 12:59
Полумарафон имени Александра Раевича в Новосибирске
Обнаружено пугающее последствие марафонского бега
30.03.2025 08:13
Бегун
Раскрыт главный мотив, побуждающий людей к тренировкам
16.03.2025 18:49
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев
Умер трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев
03.03.2025 09:22
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

mosquito__2010

"любишь бандер люби и искандер" ©

GammiPluh

А ты кстати ведешь себя как та самая дочка чиновницы которая всех на СВО отправляет

GammiPluh

Еще и кассетой, да там все вокруг в решето