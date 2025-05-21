Лыжник Большунов счел слова Вяльбе о его зарплате оскорблением

Трехкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов заявил, что его оскорбили слова главы ФЛГР Елены Вяльбе о его зарплате, потому что он никогда на нее не жаловался.

«Я никому никогда не жаловался и вообще не знаю, откуда Елена Валерьевна взяла эти слова. Когда мне сказали, что вышло такое интервью, я очень сильно удивился. Для меня это как какое-то оскорбление со стороны Елены Вяльбе», — сказал Большунов «Матч ТВ».

Вяльбе на круглом столе в Госдуме, посвященном импортзамещению в спорте, сообщила, что зарплата Большунова — 140 тысяч рублей в месяц, поэтому «только за счет рекламы у него есть возможность получить какието нормальные деньги».

«Мы не футболисты и хоккеисты, мы считаем каждую копейку», — добавила Вяльбе.