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16-летнюю Анну Пересильд застали за поцелуем с Ваней Дмитриенко

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Анна Пересильд
Фото: © Anka Peresild

Папарацци сняли поцелуй между 16-летней актрисой Анну Пересильд, ставшей после выхода сериала «Слово пацана», и певцом Ваней Дмитриенко — видео опубликовано в Telegram.

На видео, опубликованном в телеграм-канале Super.ru, Пересильд и Дмитриенко целуются на улице. По данным издания, это произошло возле ресторана в центре Москвы, где девушка отмечала день рождения.

Анна Пересильд — дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Дмитриенко 19 лет, он стал популярным после выхода трека «Венера-Юпитер».

Пересильд в соцсети писала, что в этом году у нее появился человек, который «кардинально поменял» ее жизнь. Она также отметила, что благодаря ему она поняла, «что такое настоящая любовь».

Ранее Пересильд встречалась с коллегой из «Слова пацана» Ярославом Могильниковым. В интервью Надежде Стрелец актриса рассказывала, что он изменил ей.

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