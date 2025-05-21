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Путин посетил Курскую область впервые после освобождения

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами в Курской области
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин 20 мая посетил Курскую область, где встретился с волонтерами в гуманитарном штабе, сообщила в пресс-службе Кремля.

«Давно хотел к вам заехать, поговорить о вашей работе, поблагодарить вас, узнать поподробнее, как она организована и задать естественный в таких случаях вопрос, что нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, вас поддержать», — сказал он в начале встречи.

Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов, встретился с и.о. губернатора Александром Хинштейном и посетил строящуюся Курскую АЭС-2 в Курчатове.

Это первая поездка главы государства в Курскую область с момента полного освобождения региона от ВСУ— о завершении операции объявили 26 апреля.

До этого Путин приезжал в регион в марте, вскоре после успешной операции «Поток». Тогда он в военной форме провел совещание в одном из пунктов управления Курской группировкой войск. В ходе него начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил об окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

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