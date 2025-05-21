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Вяльбе оценила качество российских лыж сравнением с «Жигулями»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент ФЛГР Елена Вяльбе
Фото: © Официальный телеграм Олимпийского комитета России

Производство лыж в России находится на низком уровне, поэтому импортозамещение в спорте высших достижений невозможно, заявила глава Федерации лыжного спорта Елена Вяльбе на круглом столе на тему «О текущем состоянии импортозамещения в сфере физической культуры», который прошел в Госдуме.

«Мы находимся на достаточно низком уровне, в частности, изготовления лыж. Это высокотехнологическое оборудование. Все лыжи делаются в одной стране — в Австрии. <...> Есть виды спорта, где импортозамещение в спорте высших достижений невозможно», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

По словам Вяльбе, все хотят, чтобы российские производители выпускали продукцию и зарабатывали, но где-то это нереально.

«Условно, "Жигули" я себе покупать не хочу. Потому что эта машина еще пока не готова», — добавила глава ФЛГР.

По мнению Вяльбе, что есть вещи, которые нужно будет разрабатывать еще 40–50 лет. «Надо понять, что «Фишеру» недавно исполнилось 100 лет, они уже век выпускают лыжи, и даже китайцы, которые выпускают все что угодно, лыжи не выпускают», — заявила она.

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Топ комментариев

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

Qprovessional

все западу в рот заглядывают и плагиатят, названия и форматы, не понимая как жалко это смотрится

mosquito__2010

как можно доверять сша если они постоянно лгали и не держали своих слов в частности по нерасширению нато...

GammiPluh

А ты кстати ведешь себя как та самая дочка чиновницы которая всех на СВО отправляет