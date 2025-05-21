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Отказ Трампа вводить санкции против России расколол НАТО

Источник:
The New York Times
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Отказ президента США Дональда Трампа вслед за ЕС вводить против России новые санкции расколол НАТО, пишет The New York Times со ссылкой на источники. 

Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил главам стран ЕС и Владимиру Зеленскому, что не намерен присоединяться к новым санкциям против России. Он также заявил, что Россия и Украина должны сами найти способ решения конфликта.

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Такой подход указывает на возникновение раскола в Североатлантическом альянсе, констатируют источники. По их мнению, разногласия между США и ЕС, вероятно, усилятся к июньскому саммиту НАТО.

Источники полагают, что период активных американских дипломатических усилий, поставок Киеву оружия и санкционного давления на Россию со стороны США, по всей видимости, подошел к концу.

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Политика #Мир #Военная политика
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