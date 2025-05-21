Отказ Трампа вводить санкции против России расколол НАТО

Отказ президента США Дональда Трампа вслед за ЕС вводить против России новые санкции расколол НАТО, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил главам стран ЕС и Владимиру Зеленскому, что не намерен присоединяться к новым санкциям против России. Он также заявил, что Россия и Украина должны сами найти способ решения конфликта.

Такой подход указывает на возникновение раскола в Североатлантическом альянсе, констатируют источники. По их мнению, разногласия между США и ЕС, вероятно, усилятся к июньскому саммиту НАТО.

Источники полагают, что период активных американских дипломатических усилий, поставок Киеву оружия и санкционного давления на Россию со стороны США, по всей видимости, подошел к концу.