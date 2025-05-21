Пентагон заявил о российском кинетическом оружии в космосе

Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Россия якобы могла разработать и уже использовать в космосе кинетическое оружие.

«В последние несколько лет мы наблюдали, например, как русские демонстрировали некоторые агрессивные возможности на орбите», — приводит ТАСС слова Салтцмена.

Он утверждает, что военные России «выпустили то, что можно было бы считать кинетическим оружием», применение которого американские военные якобы видели на орбите. Генерал добавил, что такое оружие может в том числе использоваться и против американских спутников.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва «категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе».