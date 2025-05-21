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Пентагон заявил о российском кинетическом оружии в космосе

Источник:
ТАСС
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Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Россия якобы могла разработать и уже использовать в космосе кинетическое оружие.

«В последние несколько лет мы наблюдали, например, как русские демонстрировали некоторые агрессивные возможности на орбите», — приводит ТАСС слова Салтцмена.

Он утверждает, что военные России «выпустили то, что можно было бы считать кинетическим оружием», применение которого американские военные якобы видели на орбите. Генерал добавил, что такое оружие может в том числе использоваться и против американских спутников.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва «категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе».

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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

Qprovessional

все западу в рот заглядывают и плагиатят, названия и форматы, не понимая как жалко это смотрится

mosquito__2010

как можно доверять сша если они постоянно лгали и не держали своих слов в частности по нерасширению нато...

GammiPluh

А ты кстати ведешь себя как та самая дочка чиновницы которая всех на СВО отправляет