Повышенную устойчивость к алкоголизму нашли у восточных славян

Российские ученые выявили вариацию в структуре гена ADH1B, чье присутствие в геноме на треть снижает вероятность развития алкогольного расстройства у восточных славян, а также у татар, евреев-ашкенази и сибирских народов, сообщила пресс-служба Genotek.

«В нашем исследовании впервые в России обнаружены важные геномные маркеры риска развития алкогольной зависимости, специфичность и потенциальная диагностическая ценность которых была подтверждена на клинической выборке пациентов с алкогольной зависимостью», — сказал глава отделения геномики психических расстройств НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева Александр Кибитов.

Генетики выявили значимую связь между вариантом (rs1229984) гена ADH1B, связанного с метаболизмом этанола и других спиртов, и вероятностью развития алкогольного расстройства у участников исследования.

Данная вариация гена, которая ранее уже связывалась с вероятностью развития алкогольной зависимости, встречается у восточнославянских народов, а также у евреев-ашкенази, татар, коренных народов Сибири, а также представителей других этносов.

Ее присутствие в ДНК у представителей русского народа на 25% снижало риск развития алкогольного расстройства, а у народов Поволжья — на 32%.