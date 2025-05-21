Трамп ответил на призыв Зеленского ввести санкции против России

Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work
Президент США Дональд Трамп в ответ на призывы Владимира Зеленского ужесточить санкции в отношении России заявил, что такие решения принимает исключительно самостоятельно.
«Это будет мое решение. И ничье другое», — приводит ТАСС заявление Трампа. «Посмотрим, как ведет себя Россия. Посмотрим, что произойдет», — добавил он.
При этом президент США дал высокую оценку состоявшимся накануне телефонному разговору с российским лидером Владимиром Путиным.
В понедельник Путин и Трамп провели длившийся более двух часов телефонный разговор, в ходе которого обсудили в первую очередь пути преодоления конфликта на Украине.