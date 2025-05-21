НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп ответил на призыв Зеленского ввести санкции против России

Источник:
Sibnet.ru
986 10
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп в ответ на призывы Владимира Зеленского ужесточить санкции в отношении России заявил, что такие решения принимает исключительно самостоятельно.

«Это будет мое решение. И ничье другое», — приводит ТАСС заявление Трампа. «Посмотрим, как ведет себя Россия. Посмотрим, что произойдет», — добавил он.

При этом президент США дал высокую оценку состоявшимся накануне телефонному разговору с российским лидером Владимиром Путиным.

В понедельник Путин и Трамп провели длившийся более двух часов телефонный разговор, в ходе которого обсудили в первую очередь пути преодоления конфликта на Украине.

Еще по теме
Отказ Трампа вводить санкции против России расколол НАТО
Трамп депортирует из США сотни тысяч украинцев
Путин рассказал Трампу об угрозе терактов перед Днем Победы
Совет ЕС утвердил 17‑й пакет санкций против России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия потребовала от Украины вывода войск со своей территории
Кремль выдвинул условие для встречи Путина и Зеленского
Путин объяснил, что должно последовать за СВО
Украина признала потерю уже трех истребителей F‑16
Обсуждение (10)
Картина дня
Путин посетил Курскую область впервые после освобождения
Отказ Трампа вводить санкции против России расколол НАТО
«Искандер» уничтожил до 70 украинских спецназовцев
Лыжник Большунов счел слова Вяльбе о его зарплате оскорблением
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
56
Чиновницу уволили из-за угроз дочери отправкой на СВО
35
Путин объяснил, что должно последовать за СВО
32
Президент Финляндии пытался убедить Трампа, что Россия — не великая
26
Трамп позвонит Путину 19 мая
23
Россия потребовала от Украины вывода войск со своей территории