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Ученые воссоздали внешность Моцарта по черепу. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Международная команда ученых реконструировала внешность знаменитого композитора Вольфганга Амадея Моцарта по предположительно принадлежавшему ему черепу.

Для создания 3D-модели использовались маркеры о толщине мягких тканей у европейцев XVIII века и форма черепа, приписываемого композитору. Результаты исследования опубликованы в журнале Anthropological Review.

Реконструкция внешности композитора Вольфганга Амадея Моцарта
Реконструкция внешности Вольфганга Амадея Моцарта
Фото: © Cicero Moraes/Pen News

«Череп был в хорошем состоянии, хотя нижняя челюсть и некоторые зубы отсутствовали. Однако мы смогли восстановить их с помощью статистических данных и анатомической согласованности», — пояснил ведущий автор исследования, эксперт в области судебно-медицинской реконструкции лица Сисеро Мораис Daily Mail.

Моцарт скончался в 1791 года в возрасте 35 лет и был захоронен в общей могиле. Череп, который могильщик достал через несколько лет, только считается принадлежащим ему.

Портрет Моцарта кисти Барбары Крафт, 1819 год
Портрет Моцарта кисти Барбары Крафт, 1819 год
Фото: Barbara Krafft

Прижизненных портретов композитора мало. Самый известный, кисти Барбары Крафт, был написан через 28 лет после его смерти.

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GammiPluh

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Uynachalnica

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mosquito__2010

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