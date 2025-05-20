Ученые воссоздали внешность Моцарта по черепу. ФОТО

Международная команда ученых реконструировала внешность знаменитого композитора Вольфганга Амадея Моцарта по предположительно принадлежавшему ему черепу.
Для создания 3D-модели использовались маркеры о толщине мягких тканей у европейцев XVIII века и форма черепа, приписываемого композитору. Результаты исследования опубликованы в журнале Anthropological Review.
«Череп был в хорошем состоянии, хотя нижняя челюсть и некоторые зубы отсутствовали. Однако мы смогли восстановить их с помощью статистических данных и анатомической согласованности», — пояснил ведущий автор исследования, эксперт в области судебно-медицинской реконструкции лица Сисеро Мораис Daily Mail.
Моцарт скончался в 1791 года в возрасте 35 лет и был захоронен в общей могиле. Череп, который могильщик достал через несколько лет, только считается принадлежащим ему.
Прижизненных портретов композитора мало. Самый известный, кисти Барбары Крафт, был написан через 28 лет после его смерти.