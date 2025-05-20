США заявили о создании новой ядерной бомбы

Соединенные Штаты создали первый экземпляр новейшей модификации ядерной бомбы В61-13, сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA).

«NNSA завершило изготовление первой бомбы свободного падения B61-13, последней модификации ядерного оружия семейства B61», — сказано в заявлении. В агентстве отметили, что проект был завершен почти на год раньше срока.

Создание нового варианта ядерной бомбы свободного падения B-61 было одобрено в конце 2023 года, закончить работы планировали весной 2026-го.

Бомбами B61-13 планируется снарядить истребители и бомбардировщик B-21.

Термоядерная бомба B61 стоит на вооружении ВС США с 1968 года, сейчас распространены ее модификации — 3, 4, 7, 11 и 12.