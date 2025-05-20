НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США заявили о создании новой ядерной бомбы

Источник:
Sibnet.ru
391 1
Первый экземпляр новой ядерной бомбы В61-13
Первый экземпляр новой ядерной бомбы В61-13
Фото: © Department of Energy

Соединенные Штаты создали первый экземпляр новейшей модификации ядерной бомбы В61-13, сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA).

«NNSA завершило изготовление первой бомбы свободного падения B61-13, последней модификации ядерного оружия семейства B61», — сказано в заявлении. В агентстве отметили, что проект был завершен почти на год раньше срока.

Создание нового варианта ядерной бомбы свободного падения B-61 было одобрено в конце 2023 года, закончить работы планировали весной 2026-го.

Бомбами B61-13 планируется снарядить истребители и бомбардировщик B-21.

Термоядерная бомба B61 стоит на вооружении ВС США с 1968 года, сейчас распространены ее модификации — 3, 4, 7, 11 и 12.

Самое необычное ядерное оружие
Еще по теме
«Ростех» нашел слабые места в защите немецкого танка Leopard 2A6
Российские бойцы пересели с танков на мотоциклы в зоне СВО
Российские военные уничтожили робота ВСУ. ВИДЕО
Украина признала потерю уже трех истребителей F‑16
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия потребовала от Украины вывода войск со своей территории
Кремль выдвинул условие для встречи Путина и Зеленского
Путин объяснил, что должно последовать за СВО
Украина признала потерю уже трех истребителей F‑16
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин рассказал Трампу об угрозе терактов перед Днем Победы
Совет ЕС утвердил 17‑й пакет санкций против России
Трамп депортирует из США сотни тысяч украинцев
Ученые воссоздали внешность Моцарта по черепу. ФОТО
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

GammiPluh

а вы сегодня что нибудь антироссийское изливали на форум?

Uynachalnica

Надо было ему Сталину посоветовать...

Qprovessional

все западу в рот заглядывают и плагиатят, названия и форматы, не понимая как жалко это смотрится

mosquito__2010

как можно доверять сша если они постоянно лгали и не держали своих слов в частности по нерасширению нато...