Красноярский зоопарк показал милых волчат. ФОТО

Трое арктических волчат, родившихся в красноярском зоопарке «Роев ручей», начали осваиваться в вольере, сообщила пресс-служба зоосада и опубликовала фотографии щенков.

Потомство у арктических волков Олава и Бланки родилось 19 апреля. Сейчас волчата все чаще вылезают из логова, у них открылись глаза и даже прорезались зубы. Они уже питаются не только материнским молоком, но и пробуют мясо, которое им приносит отец.

Арктический, или полярный волк — светлоокрашенный подвид волка. Обитает на всей территории Арктики и в тундре.

Высота взрослых самцов в холке достигает 100 сантиметров, длина тела — 180 сантиметров, вес в пределах 90 килограммов. Самки поменьше. Арктические волки чаще всего образуют пары на всю жизнь, а за своими малышами следят очень внимательно.