Бастрыкин призвал ввести обязательную биометрию для мигрантов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех приезжающих в Россию мигрантов.

«Необходимо введение обязательной биометрической регистрации всех мигрантов, въезжающих в страну», — приводит ТАСС слова Бастрыкина, сказанные им на Петербургском международном юридическом форуме.

По его мнению, это позволит правоохранительным органам более эффективно выявлять и пресекать любое противоправное поведение со стороны иностранцев.

Бастрыкин напомнил, что сейчас в московских аэропортах проводится эксперимент по сбору биометрических данных иностранцев. «Эксперимент показывает положительные результаты. Я думаю, что этот пилотный проект будет реализован», — сказал он.