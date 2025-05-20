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Бастрыкин призвал ввести обязательную биометрию для мигрантов

Источник:
ТАСС
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех приезжающих в Россию мигрантов.

«Необходимо введение обязательной биометрической регистрации всех мигрантов, въезжающих в страну», — приводит ТАСС слова Бастрыкина, сказанные им на Петербургском международном юридическом форуме.

По его мнению, это позволит правоохранительным органам более эффективно выявлять и пресекать любое противоправное поведение со стороны иностранцев.

Бастрыкин напомнил, что сейчас в московских аэропортах проводится эксперимент по сбору биометрических данных иностранцев. «Эксперимент показывает положительные результаты. Я думаю, что этот пилотный проект будет реализован», — сказал он.

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GammiPluh

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Uynachalnica

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mosquito__2010

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