Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал лидеру США Дональду Трампу об угрозах терактов в районе Кремля и на Красной площади перед Днем Победы, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Путин напомнил, что тогда Россия объявила трехдневное перемирие в честь Дня Победы, после чего в ночь на 7 мая Киев выпустил 524 беспилотника по РФ и ракеты Storm Shadow, приводит ТАСС слова помощника президента России.

«Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», — пересказал Ушаков слова российского лидера.

Путин отметил, что таким образом украинцы хотели запугать гостей празднования 80-летия Победы, чтобы иностранные лидеры не приехали в Москву.

По словам Ушакова, в разговоре двух президентов большое внимание было уделено теме союзничества СССР и США в годы Второй мировой войны.

«Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга», — подчеркнул помощник президента России.