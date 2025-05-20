НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин рассказал Трампу об угрозе терактов перед Днем Победы

Источник:
ТАСС
585 3

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал лидеру США Дональду Трампу об угрозах терактов в районе Кремля и на Красной площади перед Днем Победы, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. 

Путин напомнил, что тогда Россия объявила трехдневное перемирие в честь Дня Победы, после чего в ночь на 7 мая Киев выпустил 524 беспилотника по РФ и ракеты Storm Shadow, приводит ТАСС слова помощника президента России.

«Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», — пересказал Ушаков слова российского лидера.

Путин отметил, что таким образом украинцы хотели запугать гостей празднования 80-летия Победы, чтобы иностранные лидеры не приехали в Москву.

По словам Ушакова, в разговоре двух президентов большое внимание было уделено теме союзничества СССР и США в годы Второй мировой войны.

«Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга», — подчеркнул помощник президента России.

Еще по теме
Трамп депортирует из США сотни тысяч украинцев
Совет ЕС утвердил 17‑й пакет санкций против России
Косачев заявил о стремлении Европы к продолжению конфликта на Украине
Трамп заявил, что верит в стремление Путина к миру
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия потребовала от Украины вывода войск со своей территории
Кремль выдвинул условие для встречи Путина и Зеленского
Путин объяснил, что должно последовать за СВО
Украина признала потерю уже трех истребителей F‑16
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
52
Чиновницу уволили из-за угроз дочери отправкой на СВО
35
Путин объяснил, что должно последовать за СВО
31
Президент Финляндии пытался убедить Трампа, что Россия — не великая
26
Трамп позвонит Путину 19 мая
23
Россия потребовала от Украины вывода войск со своей территории