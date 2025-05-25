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Определено опасное для здоровья соотношение талии и роста

Источник:
Sibnet.ru
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Соотношение окружности талии к росту (WtHR) лучше предсказывает риск развития сердечной недостаточности, чем традиционный индекс массы тела (ИМТ), выяснили ученые из Лундского университета (Швеция).

«Жир вокруг внутренних органов (висцеральный) особенно опасен для сердца. WtHR лучше отражает этот риск, чем ИМТ», — приводит «Газета.ру» слова ведущего автора работы, доктора Амры Джуич.

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По мнению исследователей, соотношение WtHR должно быть меньше 0,5 (длина окружности талии меньше половины роста человека). Если обхват талии превышает половину роста — это повод встревожиться.

Специалисты выяснили, что у людей с высоким WtHR (0.65 и выше) риск сердечной недостаточности был в 2,7 раза выше, чем у остальных.

При этом ИМТ, хотя и связан с ожирением, не учитывает распределение жира и может давать «ложнооптимистичные» прогнозы у некоторых пациентов.

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Жизнь #Здоровье
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