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Совет ЕС утвердил 17‑й пакет санкций против России

Источник:
ТАСС
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Министры иностранных дел ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России, в черный список внесены почти 200 танкеров, перевозящих российскую нефть, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против России, направленный в том числе против 200 танкеров», — приводит ТАСС заявление Каллас.

Каллас не уточнила, под флагами каких стран ходят эти танкеры. Рестрикции в их отношении означают запрет на вход в порты ЕС и на любые транзакции европейских компаний с этими судами.

Ранее по прибытии на встречу глав МИД ЕС Каллас сообщила, что страны ЕС уже работают над 18-м пакетом санкций против России.

По сообщениям источников, 17-й пакет включает также внесение в черный список ЕС нескольких десятков российских физических и юридических лиц.

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