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Врач Мясников объяснил, что пониженного давления не существует

Источник:
«О самом главном»
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Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег россиян от распространенного заблуждения, связанного с так называемым «пониженным» артериальным давлением.

В эфире программы «О самом главном» Мясникова спросили, что делать людям, у которых показатели артериального давления «ниже нормы». Он ответил, что делать ничего не нужно.

Врач подчеркнул, что, если для повышенного давления существуют четкие нормативы, то для пониженного — таких рамок нет. Даже уровень 90 на 60, по его словам, считается вариантом нормы, пояснил он.

По его словам, понятия «пониженное давление» в медицинском смысле не существует. Ухудшение самочувствия возможно лишь при резком падении давления, уточнил Мясников.

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Жизнь #Здоровье
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