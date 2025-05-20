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Россияне стали чаще жаловаться на условия выдачи ипотеки

Источник:
«Известия»
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Россияне в начале 2025 года стали жаловаться на проблемы с ипотекой в полтора раза чаще такие данные приводит Банк России.

Количество жалоб россиян на условия выдачи ипотечных кредитов в начале 2025 года выросли на 60% по сравнению с первым кварталом 2024 года, приводят «Известия» данные ЦБ.

Основная причина — рост цен на жилье, покупаемым по льготной семейной ипотеке. Этот рост был вызван комиссиями банков для застройщиков в размере 4-10%, которые закладывались в стоимость квартир. Такая практика, появившаяся в конце 2023 года, прекратилась в мае 2025 года под давлением ЦБ и президента России.

По данным регулятора, банки взимали плату с застройщиков за льготные ставки по ипотеке, что удорожало жилье. Средняя цена квадратного метра на первичном рынке в 2024 году выросла на 25%, при этом инфляция на строительные материалы и работы также влияет на рост цен.

Около 70% ипотечных кредитов сейчас выдается по государственным программам, что поддерживает спрос и одновременно увеличивает разрыв цен между новостройками и вторичным жильем.

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Экономика #Квадраты
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Топ комментариев

mosquito__2010

заберите у мальчика микрофон кто нибудь

Uynachalnica

И что? Опять никто не ринулся покупать? Ждут пока дойдет до 3 млн?

Удавиков

в домашнем обиходе ведут себя откровенно, а на публике совершенно иначе

колобок11

«Нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия..." Так то детка в 19 лет...