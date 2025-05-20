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Нотариус предупредила о завершении «гаражной амнистии»

Источник:
«Прайм»
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«Гаражная амнистия» — упрощенный порядок регистрации гаражей — заканчивается 1 сентября 2026 года, напомнила нотариус Мария Боронина.

Гараж, у которого есть фундамент и он связан с землей, считается капитальным строением. В этом случае его следует поставить на кадастровый учет в Росреестре, отметила в интервью «Прайм» Боронина.

«Для упрощенного порядка регистрации гараж должен быть построен до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть, до конца декабря 2004 года. Кроме того, он не должен быть признан судом или органами местного самоуправления самовольной постройкой», — пояснила нотариус.

По ее словам, с осени 2024 года «амнистия» распространяется на гаражи в несколько этажей, но при этом она не затронула подземные паркинги, машиноместа в многоквартирных домах и объекты, пристроенные к другим зданиям.

Максимальное число гаражей и участков, которые могут быть оформлены упрощенным способом, закон не оговаривает. После легализации владельцы недвижимости должны платить имущественный налог, а любые сделки по дарению проводить через нотариуса.

Это не касается лишь разборных гаражей-ракушек: они считаются движимым имуществом, добавила Боронина.

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