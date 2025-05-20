Косачев заявил о стремлении Европы к продолжению конфликта на Украине

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показывают, что сейчас формируются две переговорные группы, одна из которых ищет мирное решение, другая выступает за продолжение конфликта, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев

«По результатам разговора Путина и Трампа есть ощущение, что окончательно (но не бесповоротно) сложились две консультационно-переговорные группы: российско-американская и украинско-европейская. В первой обсуждают перспективы достижения мира, во второй — возможности продолжения войны», — написал Косачев в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что европейские силы стремятся перетянуть Трампа на сторону своей группы, в которой Россия рассматривается как объект давления.

Но президент США одним из первых среди западных политиков признал, что Россия является равноправным субъектом международных отношений, с которым возможен только диалог на равных, отметил Косачев.