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Вышла в свет вторая серия документального цикла «Казаки России»

Источник:
Sibnet.ru
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«Казаки России»
Фото: © кадр из документального цикла ««Казаки России»

Вторая серия документального цикла «Казаки России: Вера», рассказывающая о духовных основах казачества, вышла в свет, сообщило Всероссийское казачье общество.

Проект «Казаки России: Отечество, Вера, Традиции» в трех сериях рассказывает о развитии современного казачества от юга до Дальнего Востока, о сохранении своих традиций и служении Отечеству, в том числе в зоне специальной военной операции. Его съемки проходили в 13 субъектах Российской Федерации, сказано в сообщении

Новая серия документального цикла погружает зрителей в духовную основу казачества. Вера всегда была не просто частью жизни, а ее фундаментом, помогая казакам выстоять, сохранить свои традиции.

В фильме рассказывают о монолитности казачества в служении Отечеству, о его неразрывной связи с российской культурой и традициями, где вера — это образ жизни.

Во второй серии говорится о том, как казаки поддерживают Русскую православную церковь, передают иконы, ставят Поклонные кресты, создают походные храмы. Рассказывается о том, как молитва и чудотворные иконы оберегают казаков в бою и в мирной жизни.

Цикл снят АНО «Лаборатория общественных проектов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Первую серию можно увидеть здесь.

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