Российские сельхозпроизводители увеличили экспорт огурцов в Польшу до максимума за четыре года, следует данных из Евростата.

Польские компании в начале весны приобрели 2,1 тысячи тонн на 2,7 миллиона евро, что в 2,5 раза больше экспорта в феврале и на четверть — в марте прошлого года. Стоимость продаж стала максимальной с марта 2021 года, когда она составила 3,1 миллиона евро, приводит РИА Новости данные Росстата.

Россия оказалась основным поставщиком огурцов в Польшу, обеспечив 83% импортных потребностей этой страны. Еще небольшие объемы страна получает от Турции (241 тысяча евро), Белоруссии (194 тысячи) и Украины (79 тысяч). В целом же Польша в марте ввезла огурцов на 3,25 миллиона евро, что в 1,6 раза больше февральского импорта.

Польша — главный импортер огурцов в Евросоюзе. При этом большой завоз из-за рубежа в марте также зафиксирован у Испании (2,8 миллиона евро) и Румынии (1,5 миллиона).