Сотни тел военнослужащих Вооруженных силу Украины остаются в селах возле госграницы в Курской области, где проходили боевые действия

Большое количество тел солдат ВСУ, которые невозможно эвакуировать из-за постоянных обстрелов с украинской стороны, находятся в лесопосадках и на улицах сел приграничных районов в нескольких километрах от государственной границы, рассказали РИА Новости российские десантники.

По их словам, ВСУ препятствуют эвакуации тел, а также уничтожают обстрелами и сбросами с дронов тела погибших сослуживцев, чтобы родные не смогли узнать их судьбу.

Подразделения противника понесли большие потери на этом участке при боестолкновениях с ВДВ.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.