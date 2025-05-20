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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Сотни тел бойцов ВСУ остались в Курской области

Источник:
РИА Новости
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Сотни тел военнослужащих Вооруженных силу Украины остаются в селах возле госграницы в Курской области, где проходили боевые действия

Большое количество тел солдат ВСУ, которые невозможно эвакуировать из-за постоянных обстрелов с украинской стороны, находятся в лесопосадках и на улицах сел приграничных районов в нескольких километрах от государственной границы, рассказали РИА Новости российские десантники.

По их словам, ВСУ препятствуют эвакуации тел, а также уничтожают обстрелами и сбросами с дронов тела погибших сослуживцев, чтобы родные не смогли узнать их судьбу.

Подразделения противника понесли большие потери на этом участке при боестолкновениях с ВДВ.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.

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