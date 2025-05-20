Прокуратура попросила 19 лет колонии для экс‑замглавы Генштаба РФ

Представитель гособвинения попросил приговорить бывшего заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова к 19 годам лишения свободы по делу о взятке и мошенничестве.

«В ходе прений сторон прокурор попросил признать виновным Арсланова в особо крупом мошенничестве и взятке в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Прокурор также просил назначить подсудимому наказания в виде штрафа на сумму более 120 миллионов рублей, лишить его звания генерал-полковника и госнаград.

Кроме Арсланова, по делу проходит еще несколько человек. По версии следствия, обвиняемые заключили госконтракты от имени Минобороны с компанией «Воентелеком» на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости.

В результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 миллиарда рублей. Арсланов обвиняется в вымогательстве взятки в размере 12 миллионов рублей у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева.

Также Арсланов обвиняется в махинациях при поставках в Вооруженные силы России радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Расследование этого дела еще продолжается.