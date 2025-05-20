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Трамп заявил, что верит в стремление Путина к миру

Источник:
ТАСС
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп верит в стремление российского лидера Владимира Путина к миру на Украине

Трамп утвердительно ответил на два вопроса журналистов: считает ли он, что Путин хочет мира, и может ли Папа Римский Лев XIV содействовать как посредник урегулированию конфликта на Украине.

«Да, считаю», — приводит ТАСС ответ Трампа на вопрос о Путине. «Ватикан в лице Папы Римского заявил, что будет очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется!» — отметил президент США.

Ранее Путин и Трамп провели длившийся более двух часов телефонный разговор, в ходе которого обсудили в первую очередь пути преодоления конфликта на Украине.

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Политика #Мир
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