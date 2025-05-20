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Чиновницу уволили из-за угроз дочери отправкой на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Нюксенского округа Вологодской области Юлия Шевцова
Глава Нюксенского округа Вологодской области Юлия Шевцова
Фото: © телеграм-канал Юлии Шевцовой

Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова отправлена в отставку после угроз ее дочери отправкой «неугодных» в зону военной операции на Украине, сообщил глава региона Георгий Филимонов в телеграм-канале.

«Глава Нюксенского муниципального округа Ю.П. Шевцова отправляется в отставку ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области», — написал Филимонов.

«Высказывания девушки — недопустимые, оскорбительные, вульгарные, затронувшие святую и чувствительную для всех нас тему», — отметил он.

Губернатор рекомендовал экс-чиновнице найти работу вне госсектора, а дочери — пройти курсы медсестер или поехать в зону СВО волонтером, чтобы «многое осознать».

Глава региона пояснил «личностную подоплеку ситуации». Дочь Шевцовой испытала кризис в отношениях и поддалась эмоциям, а бывшие коллеги чиновницы, с которыми у нее был конфликт, «не упустили возможности попытаться «воткнуть ей шпильку» из соображений личной мести».

По словам Филимонова, девушка записала «слезные» извинения на видео, однако он лично запретил публикацию «во избежание травли».

На должность главы муниципалитета «с высокой долей вероятности» будет назначен участник военной операции, рассматриваются кандидатуры в том числе из ветеранов, прошедших региональный аналог программы «Время героев» — «Герои Русского Севера», добавил Филимонов.

Скандальное видео

Дочь Шевцовой в октябре 2024 года опубликовала в TikTok ролик, на котором кадры с ней и матерью сопровождают подписи: «Ты что, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим». Видео привлекло внимание общественности только 17 мая после того, как его выложил местный тренер по флорболу Юрий Акмазиков.

Женщина записала видео с извинениями от всей семьи и рассказала, что с дочерью проведен «серьезный разговор». «Я люблю свою родину и продолжу работать на благо нашей территории так, чтобы никто не сомневался в искренности моих слов», — подчеркнула Шевцова.

Шевцова возглавляла Нюксенский муниципальный округ Вологодской области с октября 2024 года. До этого она занимала должность заместителя главы Великоустюгского округа и одновременно возглавляла правовое управление этого муниципалитета.

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Топ комментариев

mosquito__2010

заберите у мальчика микрофон кто нибудь

Uynachalnica

И что? Опять никто не ринулся покупать? Ждут пока дойдет до 3 млн?

Удавиков

в домашнем обиходе ведут себя откровенно, а на публике совершенно иначе

колобок11

«Нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия..." Так то детка в 19 лет...