Россия готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной, включающим и возможное прекращение огня на определенное время, заявил президент Владимир Путин.

«Договорились с президентом Соединённых Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу будущего мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — уточнил.

По его словам, контакты между участниками российско-украинских переговоров в Стамбуле возобновились, и «это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути».

Путин назвал состоявшийся разговор содержательным, откровенным и весьма полезным. «Я ее оцениваю высоко», — сказал российский лидер.

Телефонный разговор Путина и начался в 17.00 мск и продлился более двух часов.