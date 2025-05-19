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Вэнс посетовал на глупое недоверие между Россией и Западом

Источник:
«Лента.ру»
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Президент США Дональд Трамп считает «откровенно глупым» фундаментальное недоверие между Россией и Западом, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Между Россией и Западом существует фундаментальное недоверие. Это одна из тех вещей, которые президент считает, откровенно говоря, тупыми, так как мы должны быть в состоянии преодолеть ошибки, допущенные в прошлом», — приводит «Лента.ру» слова Вэнса, сказанные им на борту Air Force Two.

Так вице-президент США прокомментировал переговоры между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. США должны быть «в состоянии преодолеть ошибки, которые были сделаны в прошлом», отметил он и подчеркнул, что «для танго нужны двое».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Соединенные Штаты смогли разблокировать двусторонние отношения и начать диалог.

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Политика #Мир
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