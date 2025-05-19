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Google позволит подключать к смартфонам мониторы в режиме ПК

Источник:
«Газета.ру»
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Google разрабатывает функцию режима рабочего стола для операционной системы Android, которая позволит подключать к смартфонам мониторы для работы в режиме персонального компьютера

Пользовательский интерфейс (UI) режима пока требует доработки. Наиболее вероятным сроком появления функции называется релиз Android 17, который, предположительно, дебютирует на следующем поколении смартфонов Pixel, приводит «Газета.ру» мнение экспертов портала GSMArena.

Эта возможность призвана предоставить пользователям опыт, аналогичный работе за персональным компьютером. Режим получил название Android Desktop Mode и, как ожидается, предложит ряд полезных возможностей.

Речь идет о полноценной многозадачности с изменяемыми размерами окон приложений, навигационных элементах, привычным по настольным операционным системам, системе управления приложениями, напоминающая Windows или Chrome OS, а также плавному переходу между мобильным и десктопным интерфейсами.

Первоначально функция будет активироваться при подключении телефона к внешнему монитору через порт USB-C. Но высказываются предположения о возможной поддержке беспроводного соединения в будущем.

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Топ комментариев

Uynachalnica

И что? Опять никто не ринулся покупать? Ждут пока дойдет до 3 млн?

GammiPluh

Иногда нужно действовать как Израиль - добиватся целей не объясняя причин, нам всем без разницы что будет...

47343

Вначале снимать конкурентные фильмы научитесь

Удавиков

в домашнем обиходе ведут себя откровенно, а на публике совершенно иначе