Песков рассказал о предстоящем разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.

«Разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров», — цитирует ТАСС Пескова. Пресс-секретарь президента пообещал по итогам разговора двух лидеров дать «максимально возможное сообщение».

Телефонный разговор Путина пройдет 17.00 по московскому времени. Ранее эти переговоры анонсировал Трамп.

Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Переговоры прошли в прошлую пятницу, 16 мая в Стамбуле и продлились почти два часа.

Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными «тысяча на тысячу» с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.

Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом встречи. Он также сообщил, что Украина запросила прямые переговоры между лидерами государств, Россия приняла «этот запрос к сведению».