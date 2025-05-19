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Мари Краймбрери и Дава объявили о рождении ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Мари Краймбрери и Дава с ребенком
Фото: © @marikraimbrery

Певица Мари Краймбрери и хип-хоп и рэп-исполнитель Дава стали родителями, об этом они сообщили в соцсетях.

Краймбрери и Дава выложили одинаковую серию фотографий из роддома. «Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни», — говорится в посте.

Артисты не объявляли пол и имя ребенка. Мать Давы Анна Манукян публично поблагодарила сына и его жену за рождение внучки. «Мои бесценные, мои любимки, спасибо Богу, что вы есть в моей жизни. Давид, Мари и сеньорита-вкусняшка», — написала она.

Отношения Краймбрери и Давы, по данным СМИ, начались в 2022 году. Пара объявила о помолвке в августе 2024 года, в феврале 2025 года певица сообщила о беременности.

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Uynachalnica

И что? Опять никто не ринулся покупать? Ждут пока дойдет до 3 млн?

GammiPluh

Иногда нужно действовать как Израиль - добиватся целей не объясняя причин, нам всем без разницы что будет...

47343

Вначале снимать конкурентные фильмы научитесь

Удавиков

в домашнем обиходе ведут себя откровенно, а на публике совершенно иначе