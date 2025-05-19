Певица Мари Краймбрери и хип-хоп и рэп-исполнитель Дава стали родителями, об этом они сообщили в соцсетях.

Краймбрери и Дава выложили одинаковую серию фотографий из роддома. «Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни», — говорится в посте.

Артисты не объявляли пол и имя ребенка. Мать Давы Анна Манукян публично поблагодарила сына и его жену за рождение внучки. «Мои бесценные, мои любимки, спасибо Богу, что вы есть в моей жизни. Давид, Мари и сеньорита-вкусняшка», — написала она.

Отношения Краймбрери и Давы, по данным СМИ, начались в 2022 году. Пара объявила о помолвке в августе 2024 года, в феврале 2025 года певица сообщила о беременности.