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Роскачество раскрыло схемы обмана в салонах сотовой связи

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники салонов сотовой связи могут тайно оформить лишние сим-карты на клиента и навязать дополнительные услуги, предупредили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

«Обман в салонах связи — не редкость, а распространенная практика, с которой сталкивался практически каждый россиянин. Будьте осторожны, особенно если вам навязывают дополнительные услуги или товары "в подарок"», — сказал глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Потребитель при покупке нового тарифа может не заметить, что в чеке значатся дополнительные услуги, в том числе еще одна сим-карта. Эксперты пояснили, что сотрудники могут при этом ссылаться на ошибки в системе или акции, но на самом деле это часть корпоративного плана по росту продаж.

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Работники салонов все чаще навязывают дополнительные услуги, такие как «консультация по активации сим-карты» или «настройка телефона», особенно пожилым людям. Эти действия не требуют специальных знаний, но могут серьезно увеличить стоимость покупки, уточнили в Роскачестве.

Помимо этого, некоторые консультанты рассказывают клиентам о «выгодных предложениях», которые на самом деле выходят дороже, чем в других торговых точках. При этом в случае удачной сделки разница в стоимости достается консультанту, обратили внимание в Роскачестве.

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