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Офисные стулья оказались опасны для здоровья

Источник:
«Аргументы и факты»
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Неправильно подобранный офисный стул может стать причиной проблем со здоровьем, предупредила врач, тренер ЛФК и реабилитолог Леля Савосина.

Положение «сидя» неестественно для человека, суставы которого рассчитаны на движение. Длительное сидение на стуле приводит не только к грыжам, протрузиям и варикозу, но также к нарушению зрения из-за перенапряжения шейного отдела и проблемам с щитовидной железой в результате застоя в шее, сказала Савосина в интервью «Аргументам и фактам».

У человека в результате сидячей работы могут ослабнуть мышцы тазового дна, нарушиться работа дыхательной и пищеварительной систем. Существует риск застоя в малом тазу, который приводит к миомам, простатиту и другим заболеваниям. Также может увеличиться уровень усталости и снизиться концентрация, добавила врач.

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Савосина рекомендовала учитывать индивидуальные параметры тела при подборе офисного стула. Хороший стул должен регулироваться по высоте, поддерживать поясницу, обеспечивать прямой угол в тазобедренных и коленных суставах, не давить на подколенную область, а также быть умеренно жестким.

Во время использования руки должны опираться на подлокотники, запястья — на стол. При этом локти не должны быть согнуты более чем на 90 градусов, а под пятки стоит поместить подставку, посоветовала врач.

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Жизнь #Здоровье
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Uynachalnica

И что? Опять никто не ринулся покупать? Ждут пока дойдет до 3 млн?

GammiPluh

Иногда нужно действовать как Израиль - добиватся целей не объясняя причин, нам всем без разницы что будет...

47343

Вначале снимать конкурентные фильмы научитесь

Удавиков

в домашнем обиходе ведут себя откровенно, а на публике совершенно иначе