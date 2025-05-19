Офисные стулья оказались опасны для здоровья

Неправильно подобранный офисный стул может стать причиной проблем со здоровьем, предупредила врач, тренер ЛФК и реабилитолог Леля Савосина.
Положение «сидя» неестественно для человека, суставы которого рассчитаны на движение. Длительное сидение на стуле приводит не только к грыжам, протрузиям и варикозу, но также к нарушению зрения из-за перенапряжения шейного отдела и проблемам с щитовидной железой в результате застоя в шее, сказала Савосина в интервью «Аргументам и фактам».
У человека в результате сидячей работы могут ослабнуть мышцы тазового дна, нарушиться работа дыхательной и пищеварительной систем. Существует риск застоя в малом тазу, который приводит к миомам, простатиту и другим заболеваниям. Также может увеличиться уровень усталости и снизиться концентрация, добавила врач.
Савосина рекомендовала учитывать индивидуальные параметры тела при подборе офисного стула. Хороший стул должен регулироваться по высоте, поддерживать поясницу, обеспечивать прямой угол в тазобедренных и коленных суставах, не давить на подколенную область, а также быть умеренно жестким.
Во время использования руки должны опираться на подлокотники, запястья — на стол. При этом локти не должны быть согнуты более чем на 90 градусов, а под пятки стоит поместить подставку, посоветовала врач.