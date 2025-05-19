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Степашин счел ошибкой присоединение Западной Украины к СССР

Источник:
«Аргументы и факты»
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Бывший премьер-министр Сергей Степашин
Бывший премьер-министр Сергей Степашин
Фото: Иван Абатуров / CC BY-SA 4.0

Решение о вхождении Западной Украины и Бессарабии в состав СССР было ошибкой, такое мнение высказал президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр Сергей Степашин.

«А что касается событий 1939–1940 годов, то я абсолютно убежден: присоединение территории Западной Украины и особенно Бессарабии к СССР было ошибкой», — сказал Степашин в интервью «Аргументам и фактам».

По его мнению, Союз передвинул свою границу на запад, но при этом не успел ее оборудовать. Речи идет об оборонительной «линии Сталина», которая строилась на новой границе.

Кроме того, как отметил Степашин, эти территории стали «нашей фрондой». Западную Украину необходимо было «оставить полякам», считает экс-премьер. «Думаю, что в результате и поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам», — сказал он.

Западная Украина и Бессарабия вошли в состав СССР в 1939–1940 годах. Западная Украина (Галичина и Волынь) была присоединена после заключения с Германией пакта Молотова — Риббентропа в сентябре 1939 года о разделе сфер влияния.

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