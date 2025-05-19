Shaman представит Россию на конкурсе «Интервидение»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) представит Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

«Россию представит певец Shaman», — объявили в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

«Интервидение» — песенный конкурс, проводившийся в 1960-1980 годах как ответ «Евровидению». В нем принимали участие страны, близкие СССР.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области. Участие в конкурсе ранее подтвердили свыше 20 стран мира, в частности Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Китай, Киргизия и Куба.

«Интервидение» пройдет 20 сентября в Live Арене в Москве. На подготовку и проведение музыкального конкурса МИДу выделяют 750 миллионов рублей.

Дронов участвовал в шоу «Фактор А» и «Голос». Он стал Shaman'ом в 2020 году. Приобрел популярность в 2022 году на фоне военной спецоперации России на Украине. В 2024 году получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации».