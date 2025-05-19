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Оформление двойной фамилии в браке упростят

Источник:
Sibnet.ru
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Двойную фамилию при оформлении брака сможет взять один из супругов — законопроект об этом внесен в Госдуму и в целом поддержан правительством.

Сейчас, согласно Семейному кодексу, супруги могут выбрать одну общую фамилию или оставить каждый свою. Еще один вариант: «каждый из супругов присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга». В случаях, когда двойную фамилию решает взять только один из супругов, сделать это автоматически не получится.

Депутаты Госдумы предложили изменения в Семейный кодекс. Двойную фамилию сможет взять «каждый или один из супругов», приводит ТАСС новую формулировку.

Также предлагается убрать запрет, когда объединить фамилии нельзя, если фамилия одного из супругов уже двойная. Документ внесен в Госдуму в феврале первым зампредом комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксенией Горячевой («Новые люди»).

Кабмин в целом поддержал законопроект, но счел необоснованным снятие ограничений для случаев, когда фамилия одного из супругов уже была двойной. Это может привести к ситуации, когда супруги фактически будут иметь разные фамилии.

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Удавиков

в домашнем обиходе ведут себя откровенно, а на публике совершенно иначе

pepelmetal

И чипы из стиралок выковыриваем🤣 а страна этого таракана какой вес имеет, не сказал)?

колобок11

«Нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия..." Так то детка в 19 лет...

dim_man

Очень раздражают дурацкие заявления и инициативы отдельных депутатов и всяких членов Общественной палаты!