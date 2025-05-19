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Китай обогнал Германию и Чехию по экспорту пива в Россию

Источник:
РИА Новости
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Поднебесная в первом квартале текущего года отгрузила на российский рынок пива на 7,1 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше уровня годом ранее, приводит РИА Новости данные статслужб.

В то же время Германия, которая в первом квартале традиционно была главным поставщиком пива из Евросоюза в Россию, сократила поставки почти в пять раз — до 3,8 миллиона долларов.

Столько же поставила и Чехия, при этом ее поставки снизились втрое за год. Литва, замыкающая тройку основных поставщиков этого алкоголя из ЕС, сократила продажи вдвое — до 2,6 миллиона долларов.

Европейские поставки на российский рынок просели из-за повышения Россией пошлин на ввоз «недружественного» пива — они были увеличены с 0,1 до 1 евро за литр.

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Удавиков

в домашнем обиходе ведут себя откровенно, а на публике совершенно иначе

pepelmetal

И чипы из стиралок выковыриваем🤣 а страна этого таракана какой вес имеет, не сказал)?

колобок11

«Нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия..." Так то детка в 19 лет...

dim_man

Очень раздражают дурацкие заявления и инициативы отдельных депутатов и всяких членов Общественной палаты!