Китай обогнал Германию и Чехию по экспорту пива в Россию

Поднебесная в первом квартале текущего года отгрузила на российский рынок пива на 7,1 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше уровня годом ранее, приводит РИА Новости данные статслужб.

В то же время Германия, которая в первом квартале традиционно была главным поставщиком пива из Евросоюза в Россию, сократила поставки почти в пять раз — до 3,8 миллиона долларов.

Столько же поставила и Чехия, при этом ее поставки снизились втрое за год. Литва, замыкающая тройку основных поставщиков этого алкоголя из ЕС, сократила продажи вдвое — до 2,6 миллиона долларов.

Европейские поставки на российский рынок просели из-за повышения Россией пошлин на ввоз «недружественного» пива — они были увеличены с 0,1 до 1 евро за литр.