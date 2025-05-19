Уиткофф заявил о сближении позиций Украины и России

Соединенные Штаты смогли до определенной степени сблизить позиции России и Украины в вопросе урегулирования украинского кризиса, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«В подобных переговорах люди занимают определенные позиции. Искусство состоит в том, чтобы сократить разрыв между сторонами, и я полагаю, что нам до какой-то степени удалось это сделать», — цитирует ТАСС Уиткоффа.

По его мнению, разговор между президента США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, намеченный на понедельник, 19 мая определит текущее положение дел.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что 19 мая в 10:00 (17:00 мск) у него будет разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди тем президент США назвал украинское урегулирование и торговлю.

Глава вашингтонской администрации добавил, что после беседы с российским президентом он поговорит с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.