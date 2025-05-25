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Частый секс сочли признаком крепких отношений

Источник:
«Газета.ру»
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Большинство счастливых пар занимались сексом раз в неделю, рассказала психолог, методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

Немецкие ученые проанализировали данные опроса 2101 пары, проживших вместе около 10 лет, и выяснили, что 86% самых счастливых пар занимались сексом раз в неделю. 3,6% респондентов отметили, что занимаются сексом реже 2–3 раз в месяц — у них отношения были менее гармоничными, и чаще возникали конфликты.

«Несмотря на национальные различия и особенности менталитета, мы все имеем схожие потребности, поэтому данная статистика соотносима с русскими парами. Интимная жизнь в паре — это важная часть партнерства, основанная не только на физическом желании, но и на эмоциональных потребностях», — рассказала Куликова в интервью «Газете.ру».

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По словам психолога, поддержание эмоциональных отношений и совместных интересов положительно влияет и на сексуальную жизнь в паре. «Эмоциональность поддерживается через понимание, искреннее обсуждение и умение слушать друг друга. Это касается и сексуальных ожиданий и предпочтений, которые часто вызывают стеснение», — отметила она.

«Поэтому я рекомендую обсуждать проблемы, когда один партнер хочет, а другой — нет. Причиной ссор часто становятся недоговоренности, а результатом — слишком редкие интимные встречи», — подчеркнула психолог.

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ld_andrey

Опять буржуи заныли, а ведь как нахваливали рыночную экономику.

mosquito__2010

аналитики шманалитики.для украины сценарий один - вилы.

Voland2

Мама жрет от души , а ей нельзя?

pepelmetal

Это же райский сад по борельке 🤣