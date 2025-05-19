Агрессивную форму рака нашли у Джо Байдена

Врачи диагностировали у экс-президента США Джо Байдена агрессивную форму рака простаты, говорится в заявлении представительства бывшего главы Белого дома.

«Несмотря на то, что форма заболевания более агрессивная, рак поддается гормональной терапии, что позволяет эффективно его контролировать, - указывается в заявлении», — приводит ТАСС заявление.

Президент и его семья в настоящее время изучают с врачами варианты лечения, отметило представительство Байдена.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания выразили поддержку Байдену и пожелали Байдену ему скорейшего выздоровления.

«Мелания и я опечалены известиями о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы передаем самые теплые и искренние пожелания [жене бывшего президента США] Джилл и всей [его] семье», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Байдену 82 года. В марте 2023 года он перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже.