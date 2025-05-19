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Агрессивную форму рака нашли у Джо Байдена

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Врачи диагностировали у экс-президента США Джо Байдена агрессивную форму рака простаты, говорится в заявлении представительства бывшего главы Белого дома.

«Несмотря на то, что форма заболевания более агрессивная, рак поддается гормональной терапии, что позволяет эффективно его контролировать, - указывается в заявлении», — приводит ТАСС заявление.

Президент и его семья в настоящее время изучают с врачами варианты лечения, отметило представительство Байдена.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания выразили поддержку Байдену и пожелали Байдену ему скорейшего выздоровления.

«Мелания и я опечалены известиями о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы передаем самые теплые и искренние пожелания [жене бывшего президента США] Джилл и всей [его] семье», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Байдену 82 года. В марте 2023 года он перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже.

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Удавиков

в домашнем обиходе ведут себя откровенно, а на публике совершенно иначе

pepelmetal

И чипы из стиралок выковыриваем🤣 а страна этого таракана какой вес имеет, не сказал)?

колобок11

«Нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия..." Так то детка в 19 лет...

dim_man

Очень раздражают дурацкие заявления и инициативы отдельных депутатов и всяких членов Общественной палаты!