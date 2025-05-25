Штурмовики и десантники получат укороченные Калашниковы

Штурмовые подразделения и десантники получат укороченную модификацию автомата Калашникова — АК-12К, созданные с учетом пожеланий бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной спецоперации.

«Опыт СВО выявил востребованность именно укороченных версий автоматического оружия, которое наиболее приспособлено для использования в условиях плотной городской застройки», – сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.

По его словам Алана Лушникова, в калибрах 5,45 мм и 7,62 миллиметра у концерна «Калашников» теперь есть полные линейки боевого стрелкового оружия разных размеров.

Укороченная модификация автомата Калашникова — АК-12К Фото: © концерн «Калашников»

Новейшие автоматы АК-12К и АК-12СК имеют улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя.

При стрельбе из них используются, в частности, 5,45-миллиметровые патроны с обыкновенной пулей 7Н6, патроны с пулей повышенной пробиваемости 7Н10, а также патроны с трассирующими пулями 7Т3 и 7Т3М.

Вместимость магазинов АК-12К и АК-12СК — 30 патронов. В комплектацию автоматов входит прибор малошумной стрельбы (ПМС).