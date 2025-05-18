Рубио заявил о желании Трампа побыстрее встретиться с Путиным

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил надежду, что вопрос о встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина скоро решится.

Рубио напомнил, что Трамп публично выражал желание провести переговоры. «Механика организации такой встречи потребует немного работы, поэтому я не могу сказать, что планируется с точки зрения выбора места и даты. Но президент хочет это сделать. Он хочет сделать это как можно скорее», — цитирует РБК Рубио.

По его словам, российская сторона тоже выражала готовность к встрече. Сейчас остается «собрать всех вместе» и определить, где и когда она пройдет и чему будет посвящена, отметил Рубио.

Ранее Рубио называл прямые переговоры президентов «единственным шансом» закончить военный конфликт России и Украины. В беседе с CBS Рубио заявил, что их встреча должна помочь «выйти из этого тупика».

Накануне Трамп заявил, что в понедельник, 19 мая позвонит и обсудит с ним мирные переговоры по Украине.