НАВЕРХ

Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры в НХЛ

Источник:
ТАСС
534 0

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин еще не думал о том, чтобы продолжить выступление в лиге по окончании контракта, который истекает в 2026 году

Ранее Овечкин рассказал, что может вернуться в московское «Динамо» по окончании контракта с «Вашингтоном».

«Честно говоря, пока я об этом не думал, но посмотрим, что будет. Конечно, я постараюсь сделать все возможное, чтобы в следующем сезоне выступить хорошо. А дальше, как я и сказал, посмотрим», — приводит ТАСС слова Овечкина, сказанные им в интервью журналисту Том Гулитти.

По его словам, прежде всего ему надо попадать в состав в 40 лет (Овечкину исполнится 40 лет 17 сентября).

«Самое главное — сделать правильные вещи, когда я вернусь домой, надо расслабиться, не думать о хоккее, а потом нужно начать все заново. Это самое сложное», — отметил Овечкин.

В 2025 году Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах.

Еще по теме
Овечкину разбили в кровь лицо в матче с «Каролиной»
Определились финалисты Кубка Гагарина
Овечкин догнал Лемье по голам в плей‑офф НХЛ
Определились полуфиналисты Кубка Гагарина
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Российская теннисистка Мирра Андреева
Теннисистка Андреева рассказала об отношении к допингу
27.04.2025 12:59
Полумарафон имени Александра Раевича в Новосибирске
Обнаружено пугающее последствие марафонского бега
30.03.2025 08:13
Бегун
Раскрыт главный мотив, побуждающий людей к тренировкам
16.03.2025 18:49
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев
Умер трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев
03.03.2025 09:22
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
Рубио заявил о желании Трампа побыстрее встретиться с Путиным
Определен победитель «Евровидения‑2025». ВИДЕО
Рубио заявил о подготовке Россией требований для прекращения огня
Более трети россиян задумались о смене профессии
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
37
Пентагон заявил о риске прямого конфликта США и России
30
Мединский возглавил делегацию России на переговорах с Украиной
28
Зеленский заявил, что переговоры будет вести только с Путиным
27
Зеленский объяснил, чего ждет от встречи с Путиным
26
Полпред заявил о закрытии проекта самолета «Байкал»