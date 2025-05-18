Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры в НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин еще не думал о том, чтобы продолжить выступление в лиге по окончании контракта, который истекает в 2026 году

Ранее Овечкин рассказал, что может вернуться в московское «Динамо» по окончании контракта с «Вашингтоном».

«Честно говоря, пока я об этом не думал, но посмотрим, что будет. Конечно, я постараюсь сделать все возможное, чтобы в следующем сезоне выступить хорошо. А дальше, как я и сказал, посмотрим», — приводит ТАСС слова Овечкина, сказанные им в интервью журналисту Том Гулитти.

По его словам, прежде всего ему надо попадать в состав в 40 лет (Овечкину исполнится 40 лет 17 сентября).

«Самое главное — сделать правильные вещи, когда я вернусь домой, надо расслабиться, не думать о хоккее, а потом нужно начать все заново. Это самое сложное», — отметил Овечкин.

В 2025 году Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах.