Австрийский певец Йоханнес Питч (JJ)
Фото: Pedro J Pacheco / CC BY-SA 4.0
Австрийский певец Йоханнес Питч (JJ) стал победителем международного конкурса «Евровидение-2025», второе место заняла участница из Израиля Юваль Рафаэль, третье — представитель Эстонии.
Питч набрал 436 баллов в финале конкурса. Второе место заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль (357 баллов).
Третье место по итогам голосования досталось представителю Эстонии Томми Кэшу (356). В первую пятерку также вошли Швеция и Италия.
«Евровидение» проходит с 1956 года. Россия по решению Европейского вещательного союза с 2022 года отстранена от участия в конкурсе.