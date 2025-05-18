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Определен победитель «Евровидения‑2025». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Австрийский певец Йоханнес Питч (JJ)
Австрийский певец Йоханнес Питч (JJ)
Фото: Pedro J Pacheco / CC BY-SA 4.0

Австрийский певец Йоханнес Питч (JJ) стал победителем международного конкурса «Евровидение-2025», второе место заняла участница из Израиля Юваль Рафаэль, третье — представитель Эстонии.

Питч набрал 436 баллов в финале конкурса. Второе место заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль (357 баллов).


Третье место по итогам голосования досталось представителю Эстонии Томми Кэшу (356). В первую пятерку также вошли Швеция и Италия.

«Евровидение» проходит с 1956 года. Россия по решению Европейского вещательного союза с 2022 года отстранена от участия в конкурсе.

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Топ комментариев

mosquito__2010

нет не так.а если украина и сейчас будет кобениться то следующие условия на следующих переговорах будут...

anubis77

"Да что ты, черт побери, такое несешь!" (с)

mosquito__2010

ничего страшного. отдадут ресурсами.

rivas

Как откуда-гражданских с приграничья, плюс своих граждан по подозрению в шпионаже. СВОИХ Карл! Граждан...