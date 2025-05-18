Австрийский певец Йоханнес Питч (JJ) стал победителем международного конкурса «Евровидение-2025», второе место заняла участница из Израиля Юваль Рафаэль, третье — представитель Эстонии.

Питч набрал 436 баллов в финале конкурса. Второе место заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль (357 баллов).

Третье место по итогам голосования досталось представителю Эстонии Томми Кэшу (356). В первую пятерку также вошли Швеция и Италия.

«Евровидение» проходит с 1956 года. Россия по решению Европейского вещательного союза с 2022 года отстранена от участия в конкурсе.