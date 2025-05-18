Рубио заявил о подготовке Россией требований для прекращения огня

Россия подготовит список «требований для прекращения огня» на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым .

«Лавров объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам», — приводит РИА Новости слова Рубио.

Он добавил, что Украина в то же время будет работать над своим списком требований для прекращения огня на Украине.

Как сообщили в МИД России, в субботу, 17 мая по инициативе США состоялся телефонный разговор Лаврова и Рубио.

Глава МИД России подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с «американскими коллегами» по мирному урегулированию на Украине.