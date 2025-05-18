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Рубио заявил о подготовке Россией требований для прекращения огня

Источник:
РИА Новости
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Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: U.S. Department of State / United States Government Work

Россия подготовит список «требований для прекращения огня» на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым .

«Лавров объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам», — приводит РИА Новости слова Рубио.

Он добавил, что Украина в то же время будет работать над своим списком требований для прекращения огня на Украине.

Как сообщили в МИД России, в субботу, 17 мая по инициативе США состоялся телефонный разговор Лаврова и Рубио.

Глава МИД России подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с «американскими коллегами» по мирному урегулированию на Украине.

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Топ комментариев

mosquito__2010

нет не так.а если украина и сейчас будет кобениться то следующие условия на следующих переговорах будут...

anubis77

"Да что ты, черт побери, такое несешь!" (с)

mosquito__2010

ничего страшного. отдадут ресурсами.

rivas

Как откуда-гражданских с приграничья, плюс своих граждан по подозрению в шпионаже. СВОИХ Карл! Граждан...