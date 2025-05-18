Трамп позвонит Путину 19 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 19 мая позвонит российскому лидеру Владимир Путину и обсудит с ним мирные переговоры по Украине.

После разговора с Путиным Трамп позвонит Владимиру Зеленскому и европейским союзникам по НАТО, чтобы попытаться добиться прекращения огня на Украине.

«Надеюсь, это будет продуктивный день и будет достигнуто соглашение о прекращении огня», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ТАСС заявление Трампа. «Разговор готовится», — сказал он.