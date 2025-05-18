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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп позвонит Путину 19 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США  Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 19 мая позвонит российскому лидеру Владимир Путину и обсудит с ним мирные переговоры по Украине.

После разговора с Путиным Трамп позвонит Владимиру Зеленскому и европейским союзникам по НАТО, чтобы попытаться добиться прекращения огня на Украине.

«Надеюсь, это будет продуктивный день и будет достигнуто соглашение о прекращении огня», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ТАСС заявление Трампа. «Разговор готовится», — сказал он.

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Топ комментариев

mosquito__2010

нет не так.а если украина и сейчас будет кобениться то следующие условия на следующих переговорах будут...

anubis77

"Да что ты, черт побери, такое несешь!" (с)

mosquito__2010

ничего страшного. отдадут ресурсами.

rivas

Как откуда-гражданских с приграничья, плюс своих граждан по подозрению в шпионаже. СВОИХ Карл! Граждан...