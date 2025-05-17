Кремль выдвинул условие для встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если переговорщики достигнут определенных договоренностей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Встречу как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций считаем возможной, но именно как результат работы и по достижении определенных результатов», — цитирует Пескова «Интерфакс».

На первых с 2022 года прямых переговорах России и Украины в Стамбуле 16 мая делегация Киева запросила прямые переговоры между президентами. Российские переговорщики «приняли этот запрос к сведению».

Песков уточнил, что для Москвы будет принципиально, кто будет заверять договоренности со стороны Киева. «Для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы», — сказал он.