Названы лучшие ультрабюджетные смартфоны

Эксперты портала iChip составили подборку из лучших смартфонов, стоимость которых в России не превышает 10 тысяч рублей.

Открывает список Redmi A3, оснащенный чипом MediaTek Helio G36. У него 6,71-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, двойная камера и емкий аккумулятор на 5000 мАч.

Далее идет Infinix Hot 30 с более крупным 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц. Он работает на базе более мощного чипа Helio G88, а также имеет основную камеру с разрешением 50 Мп.

В число лучших также вошел Realme C51, оснащенный 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой 90 Гц, процессором Unisoc Tiger T612 и основной камерой на 50 Мп. У него также есть поддержка быстрой зарядки и NFC.