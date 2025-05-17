Президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Теперь право на получение российского гражданства имеют все совершеннолетние граждане Абхазии и Южной Осетии, имевшие этот статус к 26 августа 2008 года. Для того чтобы стать гражданами России, им необходимо подать заявление.

Если граждане Абхазии или Южной Осетии постоянно проживают на территории этих республик, им необходимо обратиться с заявлением в российское диппредставительство. Если желающие находятся в России, им необходимо подать заявление в территориальный орган МВД.

Таким образом, граждане Абхазии и Южной Осетии могут претендовать на получение российского паспорта без соблюдения требований, перечисленных в статье 15 закона «О гражданстве Российской Федерации».

В частности, в законе прописаны такие условия, как постоянное проживание на территории России в течение пяти лет, владение русским языком, знание истории России и основ законодательства страны.