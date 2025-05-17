НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Жителям Абхазии и Южной Осетии упростили получение гражданства РФ

Источник:
Sibnet.ru
225 0

Президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Теперь право на получение российского гражданства имеют все совершеннолетние граждане Абхазии и Южной Осетии, имевшие этот статус к 26 августа 2008 года. Для того чтобы стать гражданами России, им необходимо подать заявление.

Если граждане Абхазии или Южной Осетии постоянно проживают на территории этих республик, им необходимо обратиться с заявлением в российское диппредставительство. Если желающие находятся в России, им необходимо подать заявление в территориальный орган МВД.

Таким образом, граждане Абхазии и Южной Осетии могут претендовать на получение российского паспорта без соблюдения требований, перечисленных в статье 15 закона «О гражданстве Российской Федерации».

В частности, в законе прописаны такие условия, как постоянное проживание на территории России в течение пяти лет, владение русским языком, знание истории России и основ законодательства страны.

Еще по теме
Кремль выдвинул условие для встречи Путина и Зеленского
Договорились договориться: итог встречи России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины завершились
Россия потребовала от Украины вывода войск со своей территории
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский заявил, что переговоры будет вести только с Путиным
Таксисты предупредили о троекратном росте цен
Зеленский объяснил, чего ждет от встречи с Путиным
Пентагон заявил о риске прямого конфликта США и России
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль выдвинул условие для встречи Путина и Зеленского
Трамп назвал Зеленского «лучшим в мире торгашом»
Россия разработает ГОСТ на халяльный туризм
Бывшего директора ФБР допросили из‑за фото с ракушками
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
37
Пентагон заявил о риске прямого конфликта США и России
30
Мединский возглавил делегацию России на переговорах с Украиной
28
Зеленский заявил, что переговоры будет вести только с Путиным
27
Зеленский объяснил, чего ждет от встречи с Путиным
26
Полпред заявил о закрытии проекта самолета «Байкал»