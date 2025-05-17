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Ученым удалось зафиксировать момент озарения в мозге

Источник:
Nature Communications
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Ученые зафиксировали сильнейший всплеск активности головного мозга в моменты озарений. Данные были получены с помощью наблюдения за добровольцами с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

Участники эксперимента решали разнообразные задачи. В моменты озарений, которые приводили к решению головоломок, прибор фиксировал всплеск активности в гиппокампе. Эта структура играет важную роль в обучении и памяти.

Примечательно, что одни справлялись с головоломками методично и постепенно, а к другим решение приходило в виде внезапного озарения (инсайта). В случае озарения ошибок было гораздо меньше.

Данные объясняют происходящее в мозге во время решения креативных задач, а также подтверждают преимущества эвристического подхода в обучении, отметили авторы открытия в своей статье, опубликованной журналом Nature Communications.

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Наука #Наука
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